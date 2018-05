Oud NAC hoopt de regio in te gaan

BREDA - Wie die nummer 18 is? Voorzitter van de Supportersvereniging Ad van den Bemd en oud-doelman Ton van Eenennaam kijken nog eens goed. Van den Bemd besluit een hulplijn in te schakelen: stadionspeaker Annie van Hooijdonk staat op het veld en neemt de telefoon aan. Ze kijkt Van den Bemd hoofdschuddend, maar met een glimlach van een grote afstand aan. De revival van Oud NAC kenmerkt zich vooral door laagdrempeligheid.

Oud NAC speelt deze vrijdagavond in het Rat Verleghstadion tegen het eerste elftal van V.V. Bavel, voor een kleine driehonderd supporters. Het team heeft een verjonging ondergaan: spelers als Ronnie Stam, Matthew Amoah en Michael Dingsdag hebben zich aangesloten. Verder maken Tim Gillissen, Wilco de Vogt, Rob Penders, Geert Brusselers, Johan Gabriels, Frank Broers, Marcel van Helmond en - het antwoord van Van Hooijdonk - Niek Ripson deel uit van het basiselftal.

Het idee is om wat meer wedstrijden in de regio te spelen met Oud NAC. Het wat professioneler aan te pakken. Zo staat op 24 augustus een wedstrijd in Rijen op het programma. ,,Deze spelers spreken meerdere generaties aan en dat maakt het een leuke tegenstander. Er is wat verjongd, er zitten nu ook dertigers bij", legt Nicole Ostendorf uit. Zij is onderdeel van een achtkoppig bestuur, dat meer uit Oud NAC wil halen.

Aantrekkingskracht

Een hiaat was volgens Ostendorf vooral het Bosman-arrest in de jaren '90. Spelers blijven sindsdien korter bij de club en hebben er daardoor wellicht minder binding mee. ,,Maar het initiatief komt dan weer wél van oud-spelers. En we merken: NAC heeft aantrekkingskracht op die jongens."

Een echte doelstelling is er niet. Sterker: Ostendorf was bang dat het formeren van een team al moeizaam zou gaan, terwijl de thuiswedstrijd tegen V.V. Bavel al vastgelegd was. ,,Maar ineens stroomden de aanmeldingen binnen. We hebben nu 38 spelers die beschikbaar zijn voor Oud NAC."

Goede spelers

Waaronder Michael Dingsdag, die vrijdagavond de hele wedstrijd - tweemaal 35 minuten - meedeed. ,,Voor mij was het belangrijk dat we wel zouden voetballen, dat we het serieus zouden nemen. Ik zag het niet zo zitten om mee te doen met een heel oud team", vertelt hij kort na afloop van de wedstrijd. ,,Het balletje ging wel lekker rond. Je weet dat iedereen kán voetballen, dat je wel met goede spelers op het veld staat. We hadden ook zeker 70% balbezit."