Oud-kopman OPZ Zundert geeft verrassend stemadvies

ZUNDERT - Verrassend, zo oordeelt de Onafhankelijke Partij Zundert (OPZ) over een bericht dat voormalig kopman Rachiem Koevoets op Facebook plaatste. Die eindigde een lange terugblik op zijn tijd in de Zundertse gemeenteraad met het advies om op Ellie Kools van de partij Ondernemend Platteland te stemmen.

En dat terwijl Koevoets bij zijn afscheid 31 december, OPZ nog zijn 'derde kindje' noemde. OPZ kwam voort uit NZ&W, een partij die volgens Koevoets enkele jaren geleden hard aan verandering toe was. Hij schreef een visie en gaf zo vorm aan de partij die, met hemzelf aan het roer, in 2014 meteen twee zetels haalde. Koevoets was en is trots op dat resultaat, blijkt ook weer uit zijn recente Facebookbericht.

België

Dat hij de gemeenteraad verliet, had niets met OPZ te maken. Koevoets verhuisde enkele maanden geleden naar België. Als inwoner van een ander land en andere gemeente, moest hij zijn raadslidmaatschap neerleggen. ,,Dat staat in de gemeentewet ", legde burgemeester Leny Poppe-de Looff bij zijn afscheid nog eens uit.

André Gulden die samen met Koevoets voor OPZ in de raad zat en momenteel lijsttrekker is van die partij, zegt dat hij terugkijkt op een aangename samenwerking. Gulden laat zich niet verleiden om die mening te herzien, maar: ,,Ik heb het epistel zelf niet gezien, maar het verbaast me dat hij adviseert om op een andere partij te stemmen. Maar het is een uitspraak die voor zijn rekening is. Ik onthou mij verder van commentaar."

Ook OPZ-bestuurder Jos Kamps reageert genuanceerd. ,,Zijn advies verbaast ons. Maar het is zijn keuze."

Lokale partij

Gevraagd naar uitleg, houdt Koevoets zelf het op een summiere schriftelijke toelichting. ,,Ik maak geen onderdeel meer uit van de Zundertse politiek. Maar ik mag er gelukkig nog wel een mening over hebben. Zoals ik in mijn Facebook-bericht heb aangegeven, adviseer ik om op een lokale partij te stemmen." Daarvan zijn er in Zundert vier, ,,En omdat je maar één hokje kunt aankruisen, zou mijn stem uitgaan naar Ellie Kools." Op de vraag naar de reden, onthoudt hij zich (vooralsnog) van commentaar.