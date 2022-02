Oud-gouverneur KMA Hans Leeflang (89) overleden

Leeflang wist tijdens zijn gouverneurschap de militaire academie en de bevolking van Breda nader tot elkaar te brengen. In het voorstel van burgemeester Frans Feij en zijn wethouders om Leeflang ereburger te maken, staat onder meer: ‘Vanuit zijn open instelling naar de burgerlijke gemeenschap toe is juist hij degene geweest die niet alleen de adspirant-officieren van het Nederlandse leger een meer maatschappelijk gerichte opleiding heeft gegeven, maar ook de kloof tussen KMA gedicht heeft door burgers naar het kasteel te halen en vertrouwder te maken met de academie en haar bewoners.’

Jazz Festival

Leeflang droeg ook hoogst persoonlijk een steentje bij aan die integratie door zitting te nemen in plaatselijke organiserende comités en besturen van evenementen. Hij zat in de commissie van aanbeveling van de stichting Rolerisuit en richtte met een aantal andere Bredase notabelen in 1988 de stichting Vrienden van het Oude Stijl Jazz Festival op. Jazz at the Castle, de serie exclusieve concerten op de KMA, was zijn geesteskind.