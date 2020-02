Oud-gemeentesecretaris Bernard Ouwerkerk overleden op 73-jarige leeftijd in Breda

BREDA - Bernard Ouwerkerk, oud-gemeentesecretaris van Breda, is vrijdag op 73-jarige leeftijd overleden. Hij was al lange tijd zwaar ziek.

Ouwerkerk was van 1992 tot 2005 gemeentesecretaris in Breda en in die hoedanigheid de hoogste baas van de ambtenaren van de gemeente. Hij ging in 2005 met vervroegd pensioen, mede omdat hij toen ernstig ziek was geweest en een zware operatie aan zijn slokdarm had ondergaan.

Hij is daarna nog kort (in 2010) interim-directeur bij NAC geweest toen die club in financiële en organisatorische problemen zat.

Directe, open stijl

Ouwerkerk is geboren in Leiden. Nadat hij onder meer in de gemeenten Rotterdam, Dordrecht en Groningen had gewerkt, kwam hij in 1992 naar Breda om gemeentesecretaris te worden. ‘Zijn directe, open stijl van leidinggeven was nieuw voor de gemeente Breda en werd niet in alle kringen onmiddellijk geapprecieerd,’ schreef deze krant begin deze eeuw.

Troubleshooter

In een andere artikel uit die tijd wordt hij omschreven als ‘op zijn tijd keihard, duidelijk en je weet precies wat hij wil'. Ouwerkerk werd gezien als een echte troubleshooter, een man die ‘klussen’ opknapte in vastgelopen organisaties. Hij had daarbij het liefst tegenstand. “Wat ik nodig heb is een sterke sparringpartner’, zei hij in een interview.

Het was in de periode dat Ouwerkerk een ingrijpende reorganisatie van het Bredase ambtenarenapparaat (2200 mensen destijds) in gang zette, die uiteindelijk werd doorgevoerd door zijn plaatsvervanger en opvolger Andrew van der Zee.

Zundert

Kort daarvoor leidde Ouwerkerk een commissie die de bestuurlijke crisis in buurgemeente Zundert onderzocht. Dat leidde tot een vernietigend rapport over de bestuurscultuur in Zundert. “Je zou kunnen spreken van een extreme vorm van dorpspolitiek. Het was een grote rotzooi”, zei hij Ouwerkerk daar zelf over tegen deze krant.

Markante man