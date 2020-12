Oud en nieuw in Breda: burgers de straat op om oogje in het zeil te houden

Forse stijging corona-opnames: alle hens aan dek in Amphia en Bravis

8:00 Het aantal corona-opnames in het Amphia en Bravis ziekenhuis is de afgelopen dagen zo fors gestegen dat de personele bezetting zwaar onder druk staat. Toch is de inzet van militairen zoals in andere ziekenhuizen vooralsnog niet nodig.