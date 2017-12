Oud-directeur Laurentius kon vrij zijn gang gaan: 'Meestal wilden ze niet te veel informatie'

"De Raad van Commissarissen kon volledig op de hoogte zijn van wat ik deed, maar meestal wilden ze niet te veel informatie", zei Vermeulen donderdagochtend voor de rechtbank in Den Bosch.



Volgens Vermeulen was Laurentius toen hij in 2001 als directeur aantrad weinig actief met woningbouw. "We hebben lang overwogen om de projectontwikkeling zelf ter hand te nemen, maar de conclusie was uiteindelijk dat we die taak beter konden uitbesteden", aldus Vermeulen.



Zo kon het gebeuren dat de vastgoedmannen van Wildhage BV uit 's Gravenmoer hiervoor in beeld kwamen. Justitie verdenkt Vermeulen ervan via Wildhage vastgoed te hebben aangekocht voor een te hoge prijs. Het verschil zouden Vermeulen en Wildhage onderling verdeeld hebben. Zo werd Laurentius indirect financieel benadeeld.