Oud-bendelid John Jansen: ‘Ik zal het nooit goed doen bij mensen als Depla’

BREDA – Burgemeester Paul Depla van Breda, noemt zelfbenoemd oud-crimineel John Jansen uit Breda een 'gevaarlijk voorbeeld'. Dat zegt hij woensdagmorgen op Radio1, in reactie op het nieuws dat criminele weldoeners willen scoren bij verenigingen en goede doelen in gemeenten.

John Jansen reageert gelaten: “Ik zal het nooit goed doen bij zulke mensen als Depla.” Jansen is sinds enkele jaren actief in Breda met zijn stichting Easy Pawn. Met zijn kringloopwinkel en een jongerencentrum vangt hij jongeren op die naar hij vertelt nergens meer terecht kunnen in de jeugdzorg. Hij heeft pas weer een jongen binnen gekregen met een torenhoge schuld, vertelt hij.

Neergeschoten

In de jaren negentig was Jansen verbonden aan de beruchte Juliët-bende. Hij zat onder meer twaalf jaar vast, is twee keer ontvoerd, ontsnapte aan een bomaanslag en ripdeals en werd ooit neergeschoten door de politie na een bankoverval. Nu is hij, zoals hij zelf vertelt, een oud-crimineel, die zijn straf heeft uitgezeten en die goed doet met 2,5 miljoen euro die hij in de Staatsloterij heeft ontvangen.

Quote Het is goeie PR, dát is het wanneer je een crimineel of oud-crimineel op een voetstuk plaatst. Burgemeester Paul Depla

Depla noemt John Jansen in de uitzending met naam en toenaam. Criminoloog Toine Spapens, die het onderzoek van de Universiteit van Tilburg leidde waaruit blijkt dat een op de drie gemeenten tenminste één criminele weldoener heeft: ‘We hebben in Breda het voorbeeld van John Jansen die in het verleden een crimineel was en die met 2,5 miljoen van de Staatsloterij allerlei leuke dingen is gaan doen.”

Het is wel onderzocht dat het inderdaad zo is, zegt Spapens over het geld van de Staatsloterij dat John Jansen ten deel is gevallen. “Het illustreert meer de moeilijkheid van dit soort gevallen, als zo iemand zich in de gemeente manifesteert, dan heb je daar wat gevoel bij.”

Goeie kerel

Burgemeester Depla over Jansen: ‘Je hebt er weinig grip op. Het tegendeel van die 2,5 miljoen euro is niet bewezen en hij (Jansen, red.) werpt zich wel op als iemand die zich ontfermt over jongeren. Zo van: ‘Ik verdien een tweede kans’. Dat zijn vaak woorden die worden gebruikt. Zo van: ‘Jongens ik was wel een crimineel maar veroordeel mij niet daarop.”

Quote Crimineel blijf je in de ogen van de mensen die het systeem besturen, je leven lang. John Jansen

'Een goeie kerel dus?', vraagt de interviewer. Depla: "Het is goeie PR, dát is het wanneer je een crimineel of oud-crimineel op een voetstuk plaatst. Ik kan van iedereen wel een beeld geven dat ie goed is. Vertrouw je de overheid meer of zo iemand? Dat zie je in het verhaal van John Jansen, maar ook in een verhaal van iemand als Corin Denis in Tilburg, dan zie je dat een hele buurt profiteert van zijn criminele activiteiten, dan heb je bijna het idee dat de buurt beter af is met de crimineel. Dus moeten we daar ook echt iets aan doen. Mensen weerbaar maken, de samenleving weerbaar maken."

Kwaad

Depla vindt dat je er best verhalen tegenover mag zetten over het criminele verleden van John Jansen: “Daar kun je heel kwaad van worden.” Wat vindt John Jansen ervan, die zegt zijn leven gebeterd te hebben en jongeren helpt die niet meer bij de jeugdhulpverlening terecht kunnen?