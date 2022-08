Oud ambacht in Ulvenhoutse hobbykamer: Laurin is dol op kantklossen

de hobbykamer van...ULVENHOUT - Let de volgende keer dat u een schilderij van een edelman of notabele uit de gouden eeuw ziet, eens op de kleding. De kraag, de manchetten en soms zelfs tot aan de schoenen aan toe; versierd met- of gemaakt van kant.

Waarschijnlijk ontstond het kantklossen ergens in de 15e eeuw. Tegenwoordig komen kanten lingerie en bruidssluiers doorgaans uit de fabriek. Maar daarmee is het ambacht, het kantklossen nog niet verdwenen.

Atelier

Als Laurin Heemskerk-Stevens uit Ulvenhout het heeft over haar hobbykamer, dan spreekt ze over haar atelier. En dat is goed te snappen, kijkend naar de kunstwerken die ze hier tentoon stelt. De werkruimte is zeer ruim. Een van de vorige bewoners van het huis bouwde hier boten en tafels.

Daarvoor was nogal ruimte nodig. ,,Hij had twee ruimten, een van de twee is afgebroken”, vult Heemskerk aan. ,,Eigenlijk zou mijn man, die als hobby schildert, het voorste deel van de ruimte gebruiken en ik het achterste deel. In de praktijk heb ik mezelf steeds meer plek toegeëigend.”

Veel variatie

Op kleine schaal geeft Heemskerk workshops en les aan andere geïnteresseerden. In de tentoongestelde werken is de veelzijdigheid terug te zien. Van hippe kragen en moderne kunstwerkjes tot de wat traditionelere tafellopers. De variatie is een van de facetten die het kantklossen zo leuk maakt, wat Heemskerk betreft.

Heemskerk laat met plezier zien hoe het kantklossen in zijn werk gaat. Ze gebruikt daarvoor even een werkje waar haar kleindochter mee bezig is. ,,Dit is de linslag”, zegt ze terwijl ze handig een viertal klossen met verschillende kleuren draad over elkaar beweegt. ,,Twee over drie, twee en vier over een en drie, twee over drie. Dan twee wegleggen.”

Spijkertjes of spelden

Wanneer we aangeven dat het nog steeds verbluffend is om te zien hoe ze doormiddel van deze slag en wat spijkertjes zulke gevarieerde tekeningen kan maken moet ze lachen. ,,Ik heb onlangs hier in Ulvenhout mijn werk geëxposeerd. Alle mannen hebben het daarbij over spijkertjes. Maar het zijn toch echt spelden.”