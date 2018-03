'Otto-officier' Greetje Bos: 'Misbruik wrakingsrecht in grote strafzaken'

Breda - Advocaten in grote strafzaken maken steeds vaker misbruik van het procesrecht door aanhoudingsverzoeken in te dienen, rechtbanken te wraken en 'als laatste strohalm' de verdediging zelfs neer te leggen. Het zijn trucs die niks te maken hebben met mogelijk partijdige of bevooroordeelde rechters, waarvoor wraking is bedoeld, maar louter om de rechtsgang te vertragen en verdachten op vrije voeten te krijgen.

De Bredase officier van justitie Greetje Bos

Dat is samengevat de kritiek van de Bredase officier van justitie Greetje Bos, zaaksofficier in het megaproces tegen Klaas Otto. Ze schrijft een en ander deze week in een blog op de site van juridische uitgevers Sdu. De bekende crimefighter vraagt zich af of het 'niet eens tijd wordt' voor een wetswijziging.

Klaas Otto

Vorige week werd officier Bos in de zaak Klaas Otto tot haar duidelijke ergernis geconfronteerd met een advocaat die de verdediging neerlegde. Raadsman Louis de Leon wraakte eerst de rechtbank omdat die de zaak tegen zijn volgens hem in geestelijke nood verkerende cliënt niet uitstelde. Toen de wrakingskamer het verzoek afwees, legde hij de verdediging neer. Daardoor is de inhoudelijke behandeling voor de tweede keer in twee jaar tijd voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Quote Dat is heel cynisch. Daarmee worden ver­tra­gings­tech­nie­ken dus gewoon ontzagwekkend beloond Bos over vrijlating verdachten nadat advocaten verdediging hadden neergelegd.

Bos spreekt op basis van eigen onderzoek en waarneming van een toenemende trend die 'dodelijk is voor de voortgang van het strafproces'. In de zaak Otto werd de rechtbank volgens haar in totaal drie keer gewraakt. In twee landelijke strafzaken in Rotterdam gebeurde dat eerder zelfs twintig keer. De verzoeken sneuvelden steeds.

In haar blog geeft de officier een voorbeeld van een ander stilgelegd strafproces. Daarbij schorste een rechtbank de voorlopige hechtenis van verdachten 'omdat niet te verwachten viel dat ze binnen afzienbare tijd berecht zouden worden': ,,Dat is heel cynisch. Daarmee worden vertragingstechnieken dus gewoon ontzagwekkend beloond.''

Leugenaar

Negatief is volgens Bos ook dat rechter door vele wrakingen in hun integriteit worden geraakt en niet snel meer durven ingrijpen: ,,Ook niet als een advocaat het Openbaar Ministerie zwart maakt, slachtoffers schoffeert. Ik word op zitting met de regelmaat van de klok uitgemaakt voor leugenaar... Ik merk het nauwelijks meer, zo gewoon is het geworden.''

Advocaat Louis de Leon

Otto's raadsman Louis de Leon bestrijdt dat hij wrakingsverzoeken oneigenlijk, dus als trucje, indient: ,,Het is voor advocaten een noodrem, echt een paardenmiddel. Want je jaagt de rechtbank tegen je in het harnas. Soms moet je het toch doen, juist omdat je cliënt in hoger beroep anders het verwijt kan krijgen dat zijn raadsman de rechtbank niet heeft gewraakt.''

Onnodig

De Leon snapt de roep om een wetswijziging niet: ,,De wrakingskamer kan nu al een verbod opleggen aan advocaten die onnodig wrakingsverzoeken indienen. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt.''

Tirade

Emeritus hoogleraar strafprocesrecht Theo de Roos van de Universiteit van Tilburg heeft de blog gelezen: ,,Het is een beetje een tirade, gebaseerd op eigen ervaringen van de officier. Het komt inderdaad voor dat advocaten een wrakingsverzoek indienen omdat ze het niet eens zijn met beslissingen van de rechter. Dat is misbruik. Dus ik snap de ergernis goed. Maar ik ken geen studie die aantoont dat dit fenomeen toeneemt.''

Media-oorlog

Advocaat De Leon kritiseert de timing van de blog. Hij beticht het Openbaar Ministerie ervan dat het een media-oorlog voert in de zaak Otto: ,,De publicatie past in die hetze.'' Vorige week tekende de raadsman hoger beroep aan in verband met zijn afgewezen smaadklacht tegen de Bredase hoofdofficier van justitie Charles van der Voort en burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom. Zij hadden Otto in interviews getypeerd als zeer zware crimineel.

Officier Bos laat weten geen nadere toelichting te geven op haar blog.