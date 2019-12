Organisatie annuleert erotisch getint themafeest in Highstreet

De organisatie van het erotisch getint themafeest in HI25 van Highstreet zorgde begin december voor wat beroering. Er leefde de vrees dat het zou uitmonden in een seksfeest vooral omdat in de omschrijving de woorden candyrooms en playrooms werd gebruikt. Burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) kondigde ook controles aan om te zien of alles binnen de wettelijke normen zou verlopen. "We hebben via de verhuurder van Higstreet het bericht gekregen dat het evenement uiteindelijk niet doorgaat", zegt burgemeester Marc Van Aperen. "Wij hebben niets verboden. Dat konden we ook niet. Maar we hebben alleen gezegd dat we zouden controleren of alles volgens de regels zou verlopen."