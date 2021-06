Oranjekoorts stijgt in de Bredase straten: ‘Al het oranje in de winkels hier hebben we gekocht’

in liefdevolle herinnering ‘Op zijn 91ste werd oud-RBC’er Piet Bruijnin­ckx (1927-2018) toch nog getransfe­reerd’

10 juni ROOSENDAAL - Hij speelde 21 jaar in het eerste van RBC. Piet Bruijninckx was een sportman in hart en nieren. In 2018 moest de ‘Man van Staal’ zich gewonnen geven.