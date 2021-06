Oranje op het EK kijken vanuit je bioscoopstoel: ‘Het lijkt hier wel een stadion’

Ruim 100 jaar na Johanna, domineren nog altijd mannen de raad

16 juni BREDA - Het was 1919. In Breda wreef Willem van Sonsbeeck, burgemeester van Breda, zich vergenoegd in de handen. Het was aan hem de eer om mevrouw Johanna M. Neve-Reintjes te installeren als eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in Breda.