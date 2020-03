Opvang vluchtelingenkinderen? B en W Breda kijken naar EU en regering

BREDA - Er moet een oplossing komen voor de vluchtelingen in Griekenland en Turkije, maar dat is in de eerste plaats aan de Europese Unie en de regering. Als een oplossing uitblijft zal de gemeente Breda haar standpunt heroverwegen, aldus B en W op vragen uit de raad.

Monica Tecklenburg (GroenLinks) en Inge Verdaasdonk (SP) vinden dat Breda een bijdrage moet leveren in de opvang van vluchtelingenkinderen. In lijn met de vluchtelingenorganisaties Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children die eerder deze maand gemeenten opriepen 500 alleenstaande kwetsbare vluchtelingenkinderen uit Griekenland op te vangen. Om zo een coalition of willing te creëren. De gemeenteraad van Amsterdam is in meerderheid voor.

Vertrouwen

Is het college bereid om als sociale en gastvrije negende stad van het land een aantal kinderen op te vangen, vroegen de raadsleden. B en W wijzen op de EU en de regering: ,,Wij vertrouwen er vooralsnog op dat er op dit niveau aan een oplossing wordt gewerkt. Dit is een complex vraagstuk, dat om verantwoorde keuzes vraagt en dat kost tijd. Op het moment dat zo’n oplossing uitblijft, zullen wij ons standpunt heroverwegen.”

Verblijfsstatus

De opvang en begeleiding van kinderen met of zonder verblijfsstatus is volgens B en W een verantwoordelijkheid van onder meer het COA. ,,Dit is rijksbeleid waar wij als gemeente beperkt invloed op kunnen uitoefenen. Wij vinden het ook belangrijk dat deze kinderen goed worden opgevangen en deskundig worden begeleid. Breda is een sociale en gastvrije stad. In het verleden hebben wij ons bereid getoond om aan dergelijke opvang mee te werken. Op dit moment worden er minderjarige kinderen met verblijfsstatus in onze gemeente opgevangen.”

Nijpender