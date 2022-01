Optochten in gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau gaan weer niet door

De carnavalsverenigingen Struivenbakkers (Alphen), Bonenpikkers (Chaam), Maerkratten (Galder/Strijbeek), Grenszuukers (Baarle-Nassau) en Haaikneuters (Ulicoten) zijn samen met hun (loco-)burgemeester tot de conclusie gekomen dat het niet verantwoord is om in deze coronatijd een optocht te organiseren, waarbij veel volk op de been is. ,,We begrijpen dat dit voor velen een grote teleurstelling is, maar zien nu geen andere mogelijkheid", laten ze in een verklaring weten.