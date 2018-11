Opsteker voor snelfietsroute Breda-Tilburg: 4,3 miljoen van Rijk

De rijksbijdrage komt uit een landelijk plan om snelle fietsroutes te stimuleren. In totaal wordt een bedrag van 345 miljoen euro vrijgemaakt. De vier gemeenten willen de fietsroute in 2020 openen en tekenden hiervoor eerder dit jaar een overeenkomst. Hoe de injectie uit Den Haag wordt verdeeld is nog niet bekend. De 12,5 miljoen wordt nu voor de helft opgehoest door de provincie Noord-Brabant. Breda en Tilburg tekenen voor ieder zo'n 2,5 miljoen euro, Oosterhout voor 250.000 euro en Gilze en Rijen voor ruim 800.000 euro.

Profijt

Waarom beide steden het meest betalen? ,,Het profijt voor fietsers die in Tilburg of Breda wonen of werken is beduidend groter dan dat voor fietsers die in Dorst of Rijen wonen of werken”, reageerde eerder een woordvoerder van Breda. Hoe dan ook, de rijksbijdrage is een flinke impuls op weg naar realisering van het snelle fietspad. Het is nu zaak dat de ‘vier’ de route - om sneller van stad naar stad te bewegen - aan mekaar knopen. Dat betekent zo min mogelijk kruisende wegen, verkeerslichten en obstakels.

De route vertrekt vanaf de Boschstraat in hartje Breda, gaat dan via de Tilburgseweg richting Dorst om te vervolgen over de rijksweg naar Rijen, en om te eindigen in het centrum van Tilburg. Voor Breda betekent dit dat ook de St. Ignatiusstraat-Mgr de Vetstraat en de Heerbaan ‘fietsklaar’ moeten zijn. En ook de aanleg van een rotonde op het kruispunt Heerbaan-Heusdenhoutsestraat is opgenomen in de fietsroute, voor meer verkeersveiligheid en om het oversteken te vergemakkelijken. In Tilburg loopt de route door stadsdeel Reeshof en Stadsbos013 en dan langs de universiteit naar het centrum.