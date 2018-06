Opstartproblemen: verlichting in het huis van Vrouwe Justitia gaat niet uit

BREDA - Ook na werktijd staan de lampen nog aan in het nieuwe gerechtsgebouw in Breda. Energieverspilling volgens omwonenden. Het probleem moet eind deze week opgelost zijn.

Verlichting in het nieuwe gerechtsgebouw dat ’s nachts aanstaat. Het is Rolf van Dongen een doorn in het oog. Hij woont recht tegenover het nieuwe huis van Vrouwe Justitia en is tevens voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. ,,Al een half jaar branden alle lampen in het gebouw. Van boven naar beneden”, zegt Van Dongen over het 66 meter hoge gebouw.

Dag en nacht

Dat was begin dit jaar pure noodzaak liet bouwconsortium InBalans weten, want er moest getest worden. Het gebouw werd eind vorige maand in gebruik genomen. ,,Het licht op de eerste drie verdiepingen brandt nog steeds. Dag en nacht”, merkt de buurtbewoner op. ,,Dat is toch een verspilling van geld en energie? We hebben zo’n twee jaar overlast gehad van de bouw. Maar goed, dat wisten we. Maar nu mag het wel een keer klaar zijn zo onderhand."

Eén ding scheelt: het gaat om LED-verlichting. Toch snapt Angela Martens, woordvoerster van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, dat de verlichting door de omwonenden als ‘zeer storend wordt ervaren’.

De bedoeling is dat de verlichting op de begane grond en de eerste twee verdiepingen brandt tussen 06.00 uur ’s ochtends en 19.00 ’s avonds. Daarna moet de verlichting uit zichzelf uit gaan. Althans, dat was het idee. ,,Dat moet automatisch gebeuren, maar dat is niet goed gegaan", vertelt Martens.

Eind van de week

Een technisch mankement dus. De bewaker krijgt er nu 's avonds een taak bij. ,,We gaan nu proberen het licht eerst handmatig uit te zetten." Op maandagavond is in ieder geval de verlichting op de eerste verdieping al gedempt, tot vreugde van Van Dongen.

Martens spreekt van ‘opstartproblemen’: ,,We hopen dat het probleem eind van de week is opgelost.”