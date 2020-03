Opsporing Verzocht toont schetsen van verdachten aanslag op oud-NAC-speler Yassine Abdellaoui

BREDA/AMSTERDAM - Het televisieprogramma Opsporing Verzocht heeft dinsdag schetsen getoond van de twee mannen die worden verdacht van de aanslag op oud-NAC-speler Yassine Abdellaoui. Hij overleefde in februari 2019 de aanslag in Amsterdam. Ondanks intensief onderzoek zijn er nog altijd geen verdachten aangehouden.

De politie vermoedt dat Abdellaoui niet het doelwit was, maar dat het om een persoonsverwisseling ging, zei woordvoerster Marijke Stor. ,,Het was donker, het slachtoffer had geen opvallende kleding aan. Ik kan me heel goed voorstellen dat de daders hem voor een ander hebben aangezien.” Daar voegde ze aan toe: ,,We vinden het verontrustend dat er zo is geschoten, helemaal omdat ze niet zagen wie ze voor zich hadden.”

Volledig scherm Deze mannen zouden de aanslag op de oud-profvoetballer hebben gepleegd. © Opsporing Verzocht

Abdellaoui werd op 6 februari 2019 om half 12 's avonds onder vuur genomen op de George Sliekerkade in Amsterdam. Hij werd in zijn been geraakt, waarna de twee daders ervandoor gingen op een scooter.