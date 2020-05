Opslagplaats voor drugslab gevonden middenin woonwijk in Zundert

Worsteling middelbare scholen bij heropening: ‘1,5 meter afstand houden is niet te doen’

11:35 BREDA/ROOSENDAAL - Berend Buddingh windt er geen doekjes om: als de 1,5 meter-richtlijn van kracht blijft in het nieuwe schooljaar, moet het voortgezet onderwijs ingrijpend op de schop. ,,Dan moeten we heel andere keuzes gaan maken. Daar moet minister Slob heel snel uitsluitsel over geven.”