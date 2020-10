Oproep: Wat is uw ervaring met het bron- en contactonderzoek?

Petitie voor vangrail langs de Markkade Breda na ongeval waarbij Nadir (25) om het leven kwam

8 oktober BREDA - Er is een petitie gestart voor het plaatsen van een vangrail langs de Markkade in Breda op de plek waar de 25-jarige Nadir Faassen om het leven kwam. De handtekeningenactie is ruim tweeduizend keer getekend. Op de plek van het ongeval zijn donderdag bloemen gelegd door tientallen nabestaanden.