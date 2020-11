BREDA - Als het tekort aan stageplaatsen voor studenten in het middelbare beroepsonderwijs niet wordt opgelost, dan zal de arbeidsmarkt daar op termijn veel last van ondervinden.

Dat zegt Raymond Kouwenberg, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland in de regio Breda. Hij doet samen met de West-Brabantse beroepsopleider Curio (16.000 studenten) een dringend beroep op werkgevers om studenten een stageplaats aan te bieden. ,,De urgentie is groot. Bij Curio zijn nog altijd vierhonderd studenten op zoek naar een stage of leerwerkplek.”

Contactberoepen

De tekorten zitten volgens Kouwenberg vooral bij de contactberoepen, en verder in de ict, de horeca en op het gebied van administratieve en juridische kantoorfuncties.

Kouwenberg realiseert zich dat het organiseren van een stageplaats voor veel bedrijven lastig is in deze coronatijd.

,,Maar als we nu niet ingrijpen, komt dit stagetekort als een boemerang terug. We leiden jongeren op als onze toekomstige medewerkers. Wanneer zij geen praktijkervaring kunnen opdoen, gaan we dat terugzien op de arbeidsmarkt. Het is nu crisis, maar als bedrijfsleven moeten we vooruit blijven kijken.’’

Tool

De werkgeversvereniging werkt aan een tool om ondernemers te voorzien van informatie en mogelijkheden op het gebied van stages.

Twee weken geleden luidde Curio-bestuursvoorzitter Rob Neutelings in deze krant al de noodklok over het nijpende tekort aan stageplaatsen. Hij gaf aan dat er ‘nog nooit zo'n grote groep is geweest die geen plek kan vinden als op dit moment’.



Actief benaderen

Curio wacht niet af en benadert actief bedrijven. Daarnaast zoekt de school zijn heil in creatieve oplossingen, zoals het aanbieden van gedeelde stageplaatsen, stages in het weekend en docenten die stagebegeleider zijn binnen een bedrijf. Ook is het initiatief genomen om studenten in te zetten bij griepprikvaccinatie in huisartsenpraktijken waar ze van alles leren over klantcontact, logistiek en protocollen.

Supercreatief

Neutelings: ,,Onze docenten zijn supercreatief, ze maken het onmogelijke mogelijk. Toch doe ik alsnog een oproep aan bedrijven en organisaties: heb je creatieve ideeën die bijdragen om het stageprobleem op te lossen, laat het ons weten.”