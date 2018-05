Oproep SP aan moskee Breda: 'Maak schoon schip'

BREDA - De SP Breda roept het moskeebestuur aan de Antiloopstraat op zich los te maken vande Saudische financier van de moskee. ,,Koop jezelf uit en zorg dat de moskee aan de Antiloopstraat in eigen handen komt." Dit is volgens Bas Maes de oplossing om aan alle verdachtmakingen een einde te maken.

Echter: het moskeebestuur eist eerst excuses voordat het op dit voorstel in wil gaan.

De Bredase moskee van de Stichting Islamitische Jongerenorganisatie Breda staat op de lijst van 30 islamitische gebedshuizen in Nederland die invloed staan van buitenlandse financiers.

Onverdraagzame islam

Maes: ,,Zolang de moskee nog voor de helft in handen is van de stichting Waqf, laad je de verdenking op je van mogelijke beinvloeding door geldschieters die een onverdraagzame islam willen verspreiden. Leg je ook de andere helft op tafel, dan zijn alle problemen opgelost. Dat kan een jaar, of drie jaar duren, maar met 200 tot 300 leden moet dat lukken".

Die leden betalen nu jaarlijks contributie voor het onderhoud van het pand. ,,Wij worden door niemand gesubsidieerd", verklaarde het moskeebestuur eerder in een persverklaring ter verdediging van mogelijke banden met het buitenland.

Quote Wij willen excuses over de beschuldi­gin­gen. Dat van die salafisten klopt niet Enbarak Lamoe

Maes sprak vorige week met twee leden van de moskee. Een van hen was SP-lid Rachied Benabbou, die afstand nam van van de beweringen van zijn eigen SP dat de moskee aan de Antiloopstraat banden zou hebben met het salafisme en buitenlandse financiers. Maes: ,,Die banden met het salafisme werden ontkend. Dat mag dan zo zijn voor de vaste predikers maar een aantal gastsprekers was wel degelijk gelieerd aan de salafistische Haagse As Soenah-moskee. Toen ik dat zei werd het stil. Er zou een gesprek komen met het moskeebestuur maar ik wacht nog op datum en tijd. "

Half miljoen

Gevraagd naar de afspraak zegt pr-man Enbarak Lamoe van het moskeebestuur: ,,Wij willen eerst excuses over de beschuldigingen. Dat van die salafisten klopt niet."

En over het voorstel van uitkoop: ,,Wij hebben in 1995 geld gekregen van die stichting Waqf omdat wij geld tekort kwamen. Hij mag met ons praten hoor, maar wij willen al heel lang van die stichting in Saudi-Arabië af. Maar hoe moeten wij dat geld bijeen brengen? Dat kost een half miljoen."

Quote Nee, ik ga geen excuses aanbieden, ik doe gewoon mijn raadswerk. Bas Maes

Uit de stukken van de kamer koophandel blijkt dat het pand in 1995 voor 531.091 euro is aangekocht door de stichting Waqf, met een vertegenwoordiging in Eindhoven. Eerder zei het Bredase moskeebestuur dat het toentertijd voor de helft aan de aankoop had meebetaald. Dan zou het om een bedrag van circa 250.000 euro moeten gaan.

Lamoe desgevraagd: ,,Nee dat klopt niet. Dan zal het gebouw een miljoen euro hebben gekost."