Oproep milieuclub Markkant: wie doet er mee met de ‘luchtwacht’?

De beide milieuclubs geven donderdag 21 maart in MEC Wolfslaar uitleg over de pas gelanceerde landelijke actie ‘Luchtkwaliteit en gezondheid'. Her en der in het land worden op drukke routes borden geplaatst met ‘Let op! Ongezonde lucht!’. Inmiddels zijn er ook 300 zogeheten ‘luchtwachters’ actief die gewapend met meetapparatuur kijken of de overheid genoeg doet voor gezonde lucht.

Fijnmaziger

Ook in Breda wordt de actie nu op poten gezet, Von Meijenfeldt: ,,Luchtkwaliteit krijgt te weinig aandacht. Er zijn in de stad slechts een beperkt aantal meetpunten, het moet veel fijnmaziger. Het gaat erom dat wordt vastgelegd op welke drukke routes de luchtverontreiniging het grootst is.” Op de avond kunnen bewoners of verenigingen zich aanmelden als ‘luchtwachter’. Von Meijenfeldt kijkt bijvoorbeeld naar de zuidelijke rondweg en de A27 die de wijk Heusdenhout schampt. De wijkraad daar maakt zich al langer zorgen over uitstoot en geluid.

Uitgebreide kennis

De gemeente laat weten al over ‘uitgebreide kennis’ op gebied van luchtkwaliteit te beschikken, via diverse systemen. Een woordvoerster: ,,De meest bekende zijn de twee meetstations van het RIVM aan de Bastenakenstraat en de Tilburgseweg. Het nadeel van meten van luchtkwaliteit is dat het tijdrovend en niet altijd betrouwbaar is. Bovendien zorgt ieder meetstation voor inzicht op slechts een punt. Het is onmogelijk om op basis van individuele meetpunten beleidsmatige keuzes te maken. We maken in Breda dan ook gebruik van een systeem dat gemeentedekkend is. De NSL-monitoringstool is hierin een belangrijke tool”, wijst ze op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. ,,Op basis van berekende overschrijdingen (knelpunten) worden maatregelen verplicht gesteld vanuit NSL. Op dit moment zijn geen knelpunten aanwezig.”

Binnen de norm

Kwetsbare plekken in de stad zijn de Wilheminasingel (nabij de Wilhelminabrug), spots aan de zuidelijke rondweg (nabij de Johan Willem Frisolaan en Franklin Rooseveltlaan) en een spot aan de Prinsenkade. De uitstoot stikstofdioxide is hier, het hoogst maar zou wel binnen de norm blijven. Op de avond spreken Aad Fransen van het Longfonds en ‘luchtwachter’ Ben Slijkhuis uit Utrecht.