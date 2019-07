Oproep: is uw huis verzakt door de droogte?

Kritische geluiden in Breda over preventief fouilleren in de binnenstad

7:00 BREDA - Preventief fouilleren in de Bredase binnenstad? Dat besluit is aan de burgemeester. Zo heeft de gemeenteraad het in de APV geregeld. Maar de politiek is kritisch over de maatregel. Zo hebben oppositiepartijen SP en GroenLinks er grote moeite mee. En ook coalitiepartij D66, die samen optrekt in het college met VVD en PvdA, uit bedenkingen.