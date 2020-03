video Nieuwe coronadode in Amphia, ziekenhuis waarschuwt: ‘Over een paar dagen ligt de ic vol’

12 maart Het aantal coronapatiënten in het Amphia ziekenhuis in Breda neemt zo snel toe dat het ziekenhuis rekening houdt met een scenario waarbij de intensive care over een paar dagen al vol ligt. Vandaag bezweek een derde patient aan de besmetting door het virus in het Amphia. Het gaat om een oudere inwoner uit de gemeente Zundert.