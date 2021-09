Oproep burgemeesters voor aanpak criminaliteit raakt een snaar in Tweede Kamer: ‘Hoeveel wake-up calls heb je nodig?’

Het manifest van de burgemeesters heeft een snaar geraakt. ,,Iedereen is onverdeeld kritisch", zegt Attje Kuiken (PvdA). Kuiken vraagt al jaren meer aandacht voor het aanpakken van de georganiseerde misdaad. ,,Na de moord twee jaar geleden op advocaat Derk Wiersum had iedereen al wakker moeten schrikken. Er wordt gezegd dat dit on-Nederlandse taferelen zijn, maar dat klopt niet. Dit is zo Nederlands als wat. De burgemeesters hebben niet voor niets aan de bel getrokken. Het is vijf over twaalf. We zijn veel te naïef geweest.”

Zwaarder straffen

Medestanders

Kamerlid Michiel van Nispen (SP) uit Breda is ‘heel blij met de oproep van de burgemeesters'. ,,Ik pleit in ieder debat al jaren voor meer geld voor misdaadbestrijding. We weten al lang dat er iets moet gebeuren. In Brabant voorop. Van deze minister hebben we niet veel meer te verwachten. Daarom moeten we als Kamer zelf met voorstellen komen. Eind november is er een begrotingsdebat. We hebben dus anderhalve maand de tijd om medestanders te vinden en zelf met plannen te komen. Na de moorden op de broer van de kroongetuige, Derk Wiersum en Peter R. De Vries is er geen tijd te verliezen.”