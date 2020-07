Oproep Baarle-Nassau: winkel in? Draag een mondkapje!

Verwarrende situaties

In de Belgische winkels in Baarle is het dragen van mondkapjes sinds afgelopen weekend verplicht . De Belgische autoriteiten proberen met strengere maatregelen het snel stijgend aantal corona-besmettingen in met name de provincie Antwerpen in te dammen. In Nederlandse winkels geldt die plicht niet.

,,Iedereen is en blijft van harte welkom in Baarle. Dat geldt niet voor het coronavirus. Door met elkaar de maatregelen op te volgen, houden we corona onder controle. We merken dat de verwarring over maatregelen hiervan afleidt. Daarom komen we met advies: winkel in? Mondkapje op”, aldus burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf in een verklaring.