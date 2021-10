Oproep Avans heeft succes: internationale studenten kunnen logeren bij Brabanders

Nederland­se ‘tanktoe­ris­ten’ schuiven aan in Baar­le-Her­tog: ‘Scheelt 70 euro, daar kun je lekker van eten’

6 oktober BAARLE-HERTOG/TILBURG - Een paar tientjes zijn snel verdiend voor wie deze dagen in België tankt. Dat merken ze in Baarle-Hertog. Aansluiten in de tankfile. ,,Het is echt bizar.”