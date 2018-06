Oppositie in Breda kritisch over bezuinigingen in sociale sector

BREDA - De oppositie in de gemeenteraad heeft geen goed woord over voor de bezuinigingen in de sociale sector die Breda de komende jaren te wachten staat. Dat bleek donderdagavond bij de behandeling van het bestuursakkoord met de plannen van de nieuwe coalitie van VVD, D66 en PvdA.

Breda krijgt van de rijksoverheid steeds minder geld voor onder meer de Wmo (vooral gericht op ouderen) en jeugdzorg. De coalitie wil dat verzachten door 7,5 miljoen euro van het gemeentelijk budget extra in de Wmo steken. "Dat klinkt mooi, maar van de andere kant wordt er 13 miljoen van de Wmo afgehaald, dat is een gat van ruim 5 miljoen," aldus Bob Bergkamp van het CDA.

Zorgbehoefte

Volgens CDA en SP wordt er in vier jaar tijd 40 miljoen euro bezuinigd op het sociaal domein. Dat er enkele miljoenen worden geïnvesteerd in de Wmo en in het ondersteunen van mantelzorgers, zet volgens Bergkamp geen zoden aan de dijk. Ook Bas Maes (SP) was erg kritisch: "Niet langer de zorgbehoefte van ouderen en jongeren is leidend, maar het geld."

Tim van het Hof van D66 wees er op dat 'goede zorg ook betaalbare zorg' is. "Het systeem van de jeugdzorg kan bijvoorbeeld veel efficiënter, dat moeten we vernieuwen en dan blijft het ook betaalbaar," aldus Van het Hof.

Bijstand

CDA'er Bergkamp wees er op dat veel extra geld voor de zorg te verdienen is door inderdaad duizend mensen aan het werk te helpen, zoals de coalitie dat zelf ook aangeeft in de plannen. "Maar dat gaat niet vanzelf, dan moet je minimaal 5.000 euro per persoon investeren en dat vergeet deze coalitie," aldus Bergkamp.

Arjen van Drunen van de PvdA zei dat er wel degelijk wordt geïnvesteerd: "We trekken onder meer geld uit om laaggeletterdheid aan te pakken en om bedrijven naar Breda te halen." Volgens Bergkamp (oud-wethouder arbeidsmarkt) is dat volstrekt onvoldoende. "Het zijn prima hulpmiddelen, maar als je echt wat wilt bereiken, moet je fors investeren in begeleiding en scholing."

Duurzaamheid

Ook op het gebied van duurzaamheid was er kritiek. Volgens Peter Bakker van GroenLinks kunnen er wel maatregelen worden genomen tegen de gevolgen van klimaatverandering. "Maar dat is dweilen met de kraan open als er niets aan de oorzaak wordt gedaan." Zo wees hij op de energietransitie, waarbij bedrijven en huishoudens van het gas afstappen en overgaan op schone energie."Daar zie ik niet concreets over."

Volgens D66'er Van het Hof wordt er voldoende geld uitgetrokken om het streven te halen om Breda klimaatneutraal te maken in 2044. "We kunnen daar nog extra plussen opzetten, maar hoe we dat gaan doen, weten we nog niet precies." VVD-leider Thierry Aartsen wees er op dat er momenteel landelijk plannen worden gemaakt op het gebied van energietransitie en dat Breda daar zeker aan mee gaat doen. "Maar we gaan nu niet als een kip zonder kop rondrennen."

Lef en liefde

Het coalitieakkoord omvat plannen om te investeren in onder meer woningbouw, onderwijs en wegen. Verder daalt de OZB en verdwijnt de hondenbelasting. "Het is een plan vol ambitie en met lef en liefde voor de Breda," aldus VVD-leider Aartsen. "Breda is als negende stad van het land al een belangrijke speler. Maar we kunnen nog verder groeien, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijvigheid, van inwoners en van sport en groen."