Oppositie haalt bakzeil: geen woningen op Digit Parc

Het gebied tussen rondweg, spoorlijn en Oosterhoutseweg houdt de bestemming bedrijventerrein en komt zelfs in een iets hogere milieucategorie terecht. Een meerderheid van de gemeenteraad - de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA plus 50Plus - ging daar donderdag mee akkoord.

Eigenaar De Posthoren had de gemeente verzocht om van het gebied een regulier bedrijventerrein te maken nadat het niet was gelukt er een hi-tech-bedrijvenpark te vestigen. Omwonenden vrezen voor overlast en suggereren er woningen te bouwen. Voorstellen van CDA, Breda '97, SP en GroenLinks om dat geheel of deels mogelijk te maken haalden het echter niet. De andere partijen houden vast aan de bedrijvenbestemming omdat in Breda aan bedrijventerreinen volgens hen grote behoefte is.