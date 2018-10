Opnieuw valt er steenstrip naar beneden op station Breda: 'Constructie niet wenselijk'

BREDA - Er is zaterdagavond weer een stukje steenstrip naar beneden gevallen op het station in Breda. Dit keer niet bij de fietsenstalling, maar op een andere plek aan de Belcrumzijde.

Volgens NS-woordvoerder Inge Rijgersberg is er niemand gewond geraakt of in gevaar geweest. Wel heeft de NS uit voorzorg zaterdagavond het desbetreffende deel afgezet met linten. ,,De aannemer heeft naar het plafond gekeken en geconstateerd dat het verder veilig is. Daarna is de afzetting weggehaald", vertelt de NS-woordvoerder.

Vorig jaar vielen bij de fietsenstalling aan de centrumzijde al twee steenstrips naar beneden. Een steenstrip is ongeveer een derde van een baksteen. Sindsdien hangt er een ijzeren net boven de stalling. ,,Het gaat aan die zijde wel om een andere constructie. Daar is het multiplex met een gelijmde constructie en aan de Belcrumzijde zit er beton onder."

Oorzaak onduidelijk

Wat de oorzaak van de vallende steenstrips is, is niet duidelijk. Al vanaf het eerste incident vindt er uitvoerig onderzoek plaats. De conclusie volgens Rijgersberg: de experts weten het niet. ,,Het ene onderzoek leidt tot het volgende onderzoek. Maar er is geen sluitende conclusie. Experts kunnen niet zeggen: dit is het."

Ze vervolgt: ,,We vinden dat deze constructie niet wenselijk is. Gezien er geen sluitende conclusie is, richten we ons nu op de oplossing. Die moet er wat ons betreft op korte termijn komen, voor beide zijden." Of dat niet lastig is, als de oorzaak onbekend is? ,,Je kunt altijd een oplossing bedenken, zodat dat dit niet meer kan gebeuren."