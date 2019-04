Opnieuw schrikt Tuinzigt op van schietincident: ‘Het is verdomme weer raak.’

BREDA - ,,Ik woon al mijn hele leven in Tuinzigt, maar nou begin ik er toch echt over na te denken om weg te gaan.”

Hij staat in zijn deuropening. De bewoner van de Ahornstraat. Met zijn buren staart hij naar het einde van de straat. Daar: politiewagens, agenten, een lint. ,,Het is verdomme weer raak.” Weer is in Tuinzigt een schietpartij geweest.

Schietincident

Vrijdagavond rond een uur of half twaalf. De ene keek televisie, de ander lag al in bed. Nee, schoten hoorden de buren niet. ,,Ik werd wakker van een ambulance, toen nog één.” Uiteindelijk werd duidelijk wat er was gebeurd. Een schietincident. Binnen, in een huis een eindje verderop in de straat.

De traumahelikopter kwam er bij. Maar uiteindelijk kon het slachtoffer, een man die, zoals een omstander zag, een verband om het hoofd had, per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Slachtoffer

Wie het is? ,,Een ex van een bewoonsters", denkt de één. Neergeschoten door een andere ex, vermoedt een ander. Of het waar is? Niemand weet het een uur na het incident zeker. Het is gissen. De vork kan ook heel anders in de steel zitten. Hoe? Dat zal later wel blijken, als de politie meer informatie vrijgeeft. De dader, zo denkt een omstander te weten, is bekend, maar nog niet opgepakt. Ook daarvan moet later helder worden of de informatie klopt.

Volledig scherm Schietpartij Breda © MaRic Media / Perry Roovers

Geschrokken

Feit is wel dat de straat is geschrokken. . Amper 2,5 weken geleden, op 8 april, vond nog geen tweehonderd meter verderop het drama plaats met Ger van Zundert. De 49-jarige man die in zijn eigen garagebox werd vastgebonden en in brand gestoken, waarna hij overleed.

Begin 2018 werden in hun eigen Ahornstraat vanuit een auto kogels afgevuurd op een woning. En elke keer weer: ,,Komen de daders niet uit Tuinzigt zelf", zeggen de buren.