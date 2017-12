Opnieuw prijs voor Bredaas initiatief armoedebestrijding

Steungezin.nl , de website waar welgestelde Bredanaars hun arme stadgenoten financieel kunnen steunen, is opnieuw in de prijzen gevallen.

Het initiatief van de Bredase bijstandsmoeder Helma du Pont won de zogeheten jubileumprijs Ab Harrewijn. De jaarlijkse onderscheiding die vernoemd is naar het voormalig Tweede Kamerlid van GroenLinks dat zich inzette voor armoedebestrijding.

Almelo

Steungezin.nl dat in 2015 de prijs ook al won, krijgt dit keer een eervolle vermelding vanwege haar bemoeienis met het oprichten van een tweede website van steungezin.nl, ditmaal in Almelo. Ook probeert Steungezin.nl met behulp van derden persoonlijke verhalen van mensen in armoede beter over het voetlicht te brengen.

1.400 'matches'

De website Steungezin.nl in Breda bestaat inmiddels drie jaar. In die tijd werden 1.400 verzoeken van arme Bredanaars om financiële hulp bij bijvoorbeeld het betalen van een schoolreisje voor de kinderen, de rekening van de dierenarts of de aanschaf van een kerstcadeautje, gehonoreerd.

In Amelo waar het inititiatief sinds kort van start is gegaan, staat de teller inmiddels op 34 'matches.' Net als in Breda moeten Almeloers, voordat ze hun verzoek op Steungezin.nl kunnen zetten eerst aantonen dat ze ook echt op of onder de armoedegrens leven. De betalingen worden niet aan de mensen zelf gedaan maar rechtstreeks aan de school, dierenarts of webshop.

Extra druk vanwege sinterklaas en kerst