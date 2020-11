Opnieuw onrust in wijk Hoge Vucht in Breda, chemisch toilet opgeblazen

Geweld? Elke vrouw weet dat het ook haar kan treffen

24 november BREDA - Er is geen vrouw die niet aarzelt voor ze een donker bospad inslaat. Geen meisje dat voor ze naar huis fietst niet eerst even uitzoekt welke route het veiligst is. ,,Eigenlijk is dat best erg”, zegt in Breda wethouder Greetje Bos.