Opnieuw minder inbraken in West-Brabantse woningen

BREDA - Het aantal woninginbraken blijft gestaag dalen. Ook in West-Brabant zijn in 2018 minder mensen slachtoffer van een inbraak geworden. De regio wijkt niet af van andere gebieden in Nederland.

Uit cijfers van de politie blijkt dat in het district Zeeland-West-Brabant vorig jaar 3.025 woninginbraken zijn geregistreerd. In 2017 ging het nog om 3.531 gevallen. Vier jaar eerder – in 2013 – piekte het aantal inbraken: ruim 7.800 woningen in het zuidwesten van het land waren toen mikpunt van inbrekers. Sindsdien laten de politiecijfers een dalende trend zien.

Grillig

Landelijk gezien lag het aantal woninginbraken in zeven op de tien gemeenten lager dan in 2017. Dat geldt ook voor de meeste gemeenten in West-Brabant. De grootste daling (met 42,9 procent) is waar te nemen in Baarle-Nassau, waar zestien inbraken zijn geregistreerd tegen 28 in 2017. Het inbraakverloop is in die plaats overigens grillig te nomen, want in 2016 waren er ‘slechts’ elf geregistreerde inbraken.

Forse daling

Ook Bergen op Zoom (-34,1 procent), Zundert (-32,9), Moerdijk (-31,3) ), Oosterhout (-27,6), Geertruidenberg (-25) en Alphen-Chaam (-21,9) konden zich vorig jaar verheugen in forse daling. Alphen-Chaam telde zeven jaar geleden nog relatief gezien de meeste inbraken van Brabant. De gemeente kampte destijds met veel inbraken in de buitengebieden, daarna daalde dit aantal flink.

Daarentegen liet een gemeente als Drimmelen een forse stijging van 51 procent zien: van 43 woningbraken in 2017 naar 65 vorig jaar. Plaatsen als Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en Dongen vertoonden een lichte toename.

Grootste stad

In Breda, als grootste stad in westelijk Brabant, had in 2017 nog te maken met een stijging van het aantal woninginbraken, van 631 in 2016 naar 649 het jaar daarna. Inmiddels is ook daar de trend dalende: 562 inbraken in 2018. Van de tien grootste gemeenten in het land, waartoe ook Breda behoort, werd alleen in de stad Groningen vaker ingebroken dan in 2017.