Opnieuw miljoenen voor West-Brabantse bedrijven

BREDA - In West-Brabant krijgen 2513 werkgevers geld uit de rijkspot voor het behoud van banen in deze coronacrisis. Breda telt de meeste ondernemers van wie de aanvraag is goedgekeurd, Roosendaal staat in dat lijstje op de tweede plek.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Het gaat hierbij om de tweede zogeheten Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Van de 35 arbeidsmarktregio's staat West-Brabant op de zesde plek als het gaat om het gebruik van deze NOW-regeling.

Loonkosten vergoed

Ondernemers kunnen met NOW tot maximaal 90 procent van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20 procent omzet te verliezen over vier maanden als gevolg van de coronacrisis.

In totaal wordt landelijk gezien in de tweede fase van de regeling ruim 2,1 miljard euro toegekend aan bedrijven die een gevoelig omzetverlies maken. Volgens het UWV, dat als loket voor de regeling fungeert, zijn net als in de eerste periode vooral horeca en catering, detailhandel en metaalindustrie zwaar getroffen.

Koploper

Landelijk gezien is de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam opnieuw koploper met 9203 toekenningen aan bedrijven die op de regeling aanspraak hebben gemaakt. In Breda klopten 781 bedrijven met succes aan voor financiële steun om hun werknemers in dienst te kunnen houden.

West-Brabant

Tweede is Roosendaal met 294 werkgevers die om geldelijke hulp vroegen, gevolgd door Bergen op Zoom (207, Oosterhout (198), Moerdijk (170), Altena (168), Etten-Leur (141), Halderberge (134), Geertruidenberg (93), Drimmelen (83), Woensdrecht (74), Zundert (64), Steenbergen (57) en Rucphen (49). In de arbeidsmarktregio Tilburg Midden-Brabant leidt de regeling tot 246 toekenningen in Waalwijk, 124 in Gilze en Rijen, tachtig in Dongen, 38 in Baarle-Nassau, 33 in Alphen-Chaam.

Langere looptijd

Het derde NOW-pakket wordt verlengd tot aan de zomer van 2021 en heeft een veel langere looptijd dan zijn twee voorgangers. Zo weten getroffen bedrijven langer waar ze op kunnen rekenen, is de gedachte. Tegelijkertijd wil het kabinet zowel de hoogte van de vergoedingen als de doelgroep beperken.

Horeca en evenementenbranche

Zo krijgen vooral bedrijven steun die echt niet zonder kunnen, zoals in de horeca, evenementenbranche en cultuursector. Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20 procent naar 30 procent. De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80, naar 70, naar 60 procent van de loonkosten.