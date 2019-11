Opnieuw honderden bestuurders onderworpen aan blaastest in Breda

Houtprijs drastisch laag door keverplaag: ‘20 miljoen euro is nodig, anders verdwijnt groot stuk bos’

7:00 WEST-BRABANT - Als de overheid geen 20 miljoen investeert in het herplanten van bomen, verdwijnt een groot stuk bos in Nederland. Dat beweert de Nederlandse branchevereniging voor ondernemers in de bos- en houtsector naar aanleiding van de massale houtkap door de letterzetter-plaag. De houtprijs is gedaald naar een drastisch laag niveau.