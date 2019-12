Opnieuw grote fouilleeractie in centrum Breda: één stapper met mes betrapt

BREDA - Voor de tweede keer in korte tijd heeft de politie afgelopen nacht een grootscheepse fouilleeractie gehouden in de binnenstad van Breda. Van één bezoeker van het centrum werd een mes in beslag genomen. Hij is bekeurd. Opnieuw blokkeerden agenten in linie straten, zodat iedereen gefouilleerd kon worden.

De actie begon in de Reigerstraat. Later op de avond verplaatsten de agenten zich via de Havermarkt richting de Vismarktstraat. Het publiek dat die straat in wilde, werd gecontroleerd, laat de politie weten. Er waren zo'n 20 agenten betrokken. Zij sloten locaties af om uitgaanspubliek te kunnen fouilleren (zie foto).

Ook passanten en voertuigen die zich vanaf de Haagdijk richting het centrum begaven, zijn gecontroleerd. Tot slot zijn controles uitgevoerd in de Visserstraat en Adriaan van Bergenstraat. De acties werden gehouden in samenwerking met de gemeente en het Openbaar Ministerie. Een politiewoordvoerster geeft desgevraagd aan dat de actie qua opzet vergelijkbaar is met die van een maand geleden. Toen werden 1500 mensen gefouilleerd.

Bekeuring

De man die op pad was met een mes op zak heeft een bekeuring gehad. Het mes is in beslag genomen. Omdat de man niet werd aangehouden, kan de politiewoordvoerster niet zeggen waar hij vandaan komt.

Verschillende personen liepen toen zij aankwamen bij de controle weg van de politie. ,,Zij zijn door agenten in de omgeving achterhaald en gefouilleerd. Weglopen roept natuurlijk vraagtekens op. Maar er werd maar één mes gevonden.”

Wapens in omloop

Gedurende een halfjaar is een deel van de Bredase binnenstad een veiligheidsrisicogebied. De politie mag het uitgaanspubliek daarom preventief fouilleren. Op deze manier hoopt de politie inzicht te krijgen in de omvang van het aantal wapens dat in omloop is tijdens een stapavond. Er vonden dit jaar namelijk veel steekincidenten plaats in de stad. Directe aanleiding voor het organiseren van de acties is de dodelijke steekpartij in juli op Bredanaar Berry van Gool.

BOA’s, portiers en SOS-teams, een samenwerking tussen de lokale horeca en de politie, hielpen ook mee met de preventieve acties. ,,Samen zetten zij gastheren in om stappers welkom te heten en indien nodig aan te spreken op hun gedrag.”

Eerste actie

Begin november vond een soortgelijke actie plaats in Breda. Toen werden 1500 personen gefouilleerd, drie personen kregen een boete omdat ze een mes op zak hadden. De drie messen van toen mogen normaal gesproken in bezit zijn, maar aangezien de personen zich bevonden in het risicogebied werden deze in beslag genomen. Volgens de woordvoerster ligt het altijd aan de context of je een wapen, zoals een mes of een knuppel, bij je mag hebben.

De actie van die nacht leverde kritiek op vanuit de horeca. Nogal wat stappers wilden volgens Patrick Schrik, eigenaar van karaokebar Ameezing, De Feestfabriek en Miller Time, geen kwartier tot twintig minuten wachten op de controle en zochten een andere weg naar het centrum. Dat veroorzaakte volgens hem omzetverlies.

Veiligheidsrisicogebied

Het veiligheidsrisicogebied van de politie strekt ongeveer van de hoek Academiesingel/Nieuwe Prinsenkade tot aan de kruising Markendaalseweg/Houtmarkt. Ook in 2011 was de binnenstad al veiligheidsrisicogebied.