Opnieuw grote brand in Chaamse bossen, tweede keer in week tijd

Update Smeulende grond Chaamse bossen omgespit: ‘Precies 24 uur na brand onder controle’

8 september ALPHEN - In de Chaamse bossen tussen Alphen, Chaam en Gilze is maandagmiddag brand uitgebroken. Tot dinsdagmiddag was de brandweer bezig met het nablussen, omdat de brand smeulde tot diep in de grond. Veertig brandweermannen hebben het hele gebied omgespit om het vuur te doven. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio heeft de brand en de nasleep precies 24 uur geduurd.