Opnieuw granaat gevonden voor bedrijf in Breda

De vondst werd omstreeks 02.00 uur gedaan, waarna de politie de omgeving afzette en medewerkers van de EOD hun werk deden.

Bakkerij

Het is niet voor de eerste keer dat er in die straat een explosief gevonden wordt: begin dit jaar was daar ook al sprake van. Ook werd er vorige week tegen de gevel van bakkerij Boulangerie Paris, aan de Baliëndijk in Breda, een granaat onschadelijk gemaakt. Mogelijk hield die vondst verband met een gewelddadige vete tussen cocaïnecriminelen.

De afgelopen tijd waren er meerdere incidenten waarbij een van de eigenaren van de bakkerij en familieleden het doelwit lijken te zijn. Begin maart maakte de politie bekend vier aanhoudingen te hebben verricht. Ook burgemeester Paul Depla roerde zich: ,,Het is ernstig en zeer zorgelijk. Zeker omdat dit het zoveelste incident is. Waar we maatregelen kunnen nemen om veiligheid en openbare orde te bewaren, zal ik die zeker nemen. Maar voordat ik maatregelen neem, wil ik eerst beeld vanuit politie.” Dat zei hij vorige week.

Reeks van vuurwapengeweld, bedreigingen en afpersing

Het eerste incident rond de mede-eigenaar van de bakkerij was op 18 oktober vorig jaar in Breda. De man werd ‘s avonds voor zijn huis aan de Bruno Renardstraat beschoten. Toen hij naar de voordeur liep, zag hij een man met een bivakmuts achter hem staan die een vuurwapen op hem richtte en schoot. Het slachtoffer werd niet geraakt en rende weg. De politie trof in de gevel van de woning meerdere kogelgaten aan en op straat enkele hulzen.

Twee dagen later werden aan de Baliëndijk in Breda een handgranaat en enkele patronen aangetroffen. Daar zit een bedrijf van de man en zijn familie. En in januari zijn een explosief en enkele hulzen gevonden aan de Kleine Krogt in Breda, waar ook een bedrijf van hem zit. In die straat is nu dus opnieuw een granaat gevonden. Het is niet duidelijk of het explosief wederom bij de zaak van de man in kwestie lag.

Het vierde incident in de reeks was op 25 februari in Oudenbosch, toen drie mannen langsgingen bij de woning van de broer en schoonzus van de man en geld eisten.

De politie onderzoekt of de zaken verband met elkaar houden.

Begin dit jaar werd er in de straat in kwestie ook een granaat aangetroffen.