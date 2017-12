Opnieuw fietser aangereden op kruising Nieuwe Prinsenkade Breda

Nieuwe bieb Breda kost 2,5 tot 3 miljoen en wordt kleiner

8:00 Nieuwe Veste in Breda staat aan de vooravond van grote veranderingen. De instelling waarin nu de centrale bibliotheek zit in combinatie met een kunstencentrum, wordt in 2018 voor een bedrag van tussen de 2,5 en 3 miljoen euro verbouwd. Doel is dat er een soort ‘markthal’ komt waar iedereen in de stad die op zoek is naar informatie, kunst of cultuur terecht kan. Behalve een verbouwing, maakt Nieuwe Veste ook een reorganisatie door. Dit om meer Bredanaars dan nu te kunnen laten kennismaken met kunst en cultuur.