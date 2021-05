Opnieuw een aangepaste dodenherdenking: dit gebeurt in Breda en omgeving

Breda

De gemeente Breda heeft drie jonge, lokale cineasten gevraagd om een korte film te maken over de thematiek van 4 en 5 mei. Die film is vanaf 4 mei te zien op diverse gemeentelijke kanalen.

Herdenkingsbijeenkomsten bij oorlogsmonumenten zijn niet mogelijk. Namens het college van burgemeester Depla en wethouders en de gemeenteraad én door de diverse (oranje) comités worden er wel kransen gelegd, zonder publiek. Dat gebeurt in het Valkenberg bij De Vlucht, bij de Vredeskapel in Prinsenbeek, de St. Willibrorduskerk in Teteringen en het monument bij het oude gemeentehuis in Ulvenhout.

Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda biedt daarnaast dinsdag iedereen de gelegenheid bij De Vlucht bloemen te leggen.

Zundert

Burgemeester Vermue en de wethouders leggen bloemen bij de herdenkingsmonumenten in de kernen van de gemeente Zundert. Op de website van de gemeente is later de toespraak van de burgemeester te beluisteren en een impressie te zien van de kransleggingen.

Op verschillende plekken zal de Taptoe klinken. In elke kern is op de begraafplaats een oorlogsmonument opgericht, waar in de loop van de dag bloemen neergelegd kunnen worden. Ook bij de plaquette bij de Trudokerk en het oorlogsmonument naast de kerk in Rijsbergen kan dit.

Chaam

Burgemeester Minses van Alphen-Chaam legt een krans bij het monument op het Raadhuisplein in Chaam. Hij houdt dan ook een toespraak. Tevens legt Dhr. van der Steen (oud-Indië-militair) een krans namens de VIM (Vereniging van Indië-militairen). Peter Oomen van Harmonie St. Cecilia blaast de taptoe en het Wilhelmus en vier kinderen van basisschool De Driesprong lezen een gedicht voor. Dit programma wordt opgenomen en om 18.30 uur uitgezonden via de social media-kanalen van de gemeente.

Baarle-Nassau

Diverse activiteiten worden vooraf opgenomen en om 18.30 uur uitgezonden via de gemeeentelijke site en facebookpagina. Zo is de toespraak van burgemeester De Hoon-Veelenturf te zien en dat zij met twee leden van de buurtraad Castelré een krans legt bij de kapel aan de Hooiberg in Castelré, waar normaal de herdenking plaatsvindt. Ze legt ook een krans bij het monument aan de Loswal in Baarle-Nassau. Vijf kinderen van Afterscool Radio dragen een gedicht voor en muziekvereniging St. Remi heeft een filmpje opgenomen van leden die vanuit hun woonkamer ‘samen’ de Taptoe blazen.