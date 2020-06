Opnieuw bever gespot, dit keer in hartje Breda

Gerard Dikschei filmde tijdens een wandeling de bever. ,,We hoorden iets ritselen, een knagend geluid. Eerst dachten we dat het een rat was. Toen zagen we een uit de kluiten gewassen beest. We stonden helemaal perplex. Een bever. Dat heb ik nog nooit gezien. Het was heel mooi. Je hoeft dus niet meer naar de Biesbosch, je ziet ze gewoon hier in de bebouwde kom.”

Helemaal een bijzonderheid is de bever niet meer in Breda. Bekend is dat het dier al jaren een oprukkende beweging maakt vanuit de natuur richting stad en dorp. Vorig jaar waren er meldingen in de Aa of Weerijs, in het Zaartpark. Terwijl de knager ook zuidelijker is gezien, bij de Reeptiend, in het Markdal.