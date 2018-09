Opnamestop patiënten Bredase kinderpsychiater, kwaliteit zorg ter discussie

Aantal klachten vliegbasis Gil­ze-Rij­en in 2017 verviervou­digd

7:01 GILZE EN RIJEN - De overlastmeldingen van vliegbasis Gilze-Rijen zijn vorig jaar meer dan verviervoudigd. Het aantal klachten nam toe van 616 in 2016 naar 2600 in 2017. Overigens klaagde één persoon 932 keer. Dat valt te lezen in het jaaroverzicht geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht en het ministerie van Defensie.