Opnamestop dreigt bij jeugdzorginstelling Juzt

BREDA - Honderden medewerkers van jeugdzorginstelling Juzt dreigen vanaf volgende week geen nieuwe cliënten meer in behandeling te nemen. Ze protesteren daarmee tegen de al maandenlange onzekerheid over het voortbestaan van in de grote financiële problemen verkerende jeugdzorgreus.

In samenspraak met de vakbonden is er een ultimatum opgesteld. Nog deze week moet de raad van bestuur van Juzt en de gemeenten in West-Brabant die de jeugdzorg bekostigen, uitsluitsel geven over de toekomst van de instelling. Zoniet, zo zegt FNV-vakbondsbestuurder Janny Koppens, ,,dan gaat de deur op slot. Dan zullen er geen nieuwe cliënten meer worden aangenomen.‘’ Een uitzondering wordt gemaakt voor de crisisopvang. Die gaat gewoon door.

De actiebereidheid onder het personeel is groot. Begin van de middag verzamelde zich een flinke delegatie bij De Krabbebossen, de instelling van Juzt in de bossen tussen Breda en Rijsbergen om daar een groot spandoek langs de weg te hangen met de tekst ‘wij staan in ons hemd.’ ,,Want zo voelen wij ons ook’‘, zegt pedagogisch medewerker Herma Westerdijk. ,,Al veel te lang worden wij aan het lijntje gehouden over onze toekomst. De situatie is niet langer houdbaar, dit vreet aan mensen. Het ziekteverzuim neemt ook toe. Wij eisen transparantie, willen weten waar we aan toe zijn.‘’

Noodlening

Door de overgang van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten verkeert Juzt (600 medewerkers, 1.800 clienten) al jarenlang in financieel zwaar weer. De nood werd afgelopen voorjaar zo groot, dat de gemeenten in West-Brabant met een noodlening kwamen. Ook het Rijk sprong bij om de instelling overeind te houden. En Juzt is niet de enige jeugdzorginstelling die het moeilijk heeft. Volgens onderzoek belanden steeds meer organisaties in grote financiële problemen.

Voor Juzt werd afgelopen voorjaar afgesproken dat er nieuwe zorgkandidaten werden gezocht om de taken van de grootste jeugdzorgaanbieder in West-Brabant over te nemen. Die werd ook gevonden. Maar de overname door de regionale zorgcombinatie Crossroads ketste af op het eisenpakket van deze combinatie. Die wilde maximaal 12 miljoen euro van de gemeenten om de kosten van de overname te kunnen dekken.

Vorige week, zo was het personeel door de raad van bestuur van de zorginstelling beloofd, zou duidelijk worden welke toekomst Juzt dan wel tegemoet zou gaan. Maar omdat de gemeenten in West-Brabant, die de belangrijkste financier zijn van Juzt, er niet uit kwamen, bleef die duidelijkheid opnieuw uit.

Geen kosten meer in rekening gebracht

Als die duidelijkheid er eind deze week nog niet is gaat vanaf maandag niet alleen de deur bij Juzt op slot, maar worden er ook geen administratieve taken meer uitgevoerd op het hoofdkantoor van de zorgreus. Dat betekent dat er geen kosten meer voor handelingen in rekening worden gebracht. Dat raakt de gemeenten in West-Brabant die de jeugdhulp financieren, direct in de portemonnee.

Hopeloos verdeeld

Dat de gemeenten in West-Brabant erg veel tijd nodig hebben om duidelijkheid te scheppen over de toekomst van Juzt komt omdat ze hopeloos verdeeld zijn. Volgens meerdere bronnen is er sprake van een schisma. De gemeenten in de regio Breda zijn bereid zijn met Juzt in afgeslankte vorm door te gaan, terwijl de gemeenten in de regio Roosendaal en Bergen op Zoom helemaal willen stoppen met de in hun ogen geldverslindende jeugdzorginstelling Juzt. Op welkemanier deze gemeenten de jeugdzorg dan wel overeind willen houden, is onduidelijk.