De enorm populaire Nederlands-Vlaamse serie, met Frank Lammers , Anna Drijver en de Vlaamse acteur Tom Waes in de hoofdrollen, wordt gevolgd door een reeks van tien nieuwe afleveringen. De opnames daarvoor zijn begin vorige maand al gestart.

Het Belgische filmproductiehuis De Mensen NV laat weten dat er maandag van 7.00 tot 16.00 uur in de Keermanslaan wordt gefilmd. Buurtbewoners hebben een brief gekregen waarin staat dat er een tijdelijk parkeerverbod is in die straat en op het Schoolakkerplein. “Bewoners zullen hun woning wel kunnen bereiken, telkens in overleg met de opnameleider", schrijft het productiehuis in zijn brief.