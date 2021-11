Opmerkelijke actie: automobilist zegt tegen agenten dat hij nog veel harder dan 179 km/uur reed

Brakkenfes­ti­val na ruim 30 jaar op eigen benen: ‘We willen kinderen speelple­zier blijven bieden’

BREDA - Het Brakkenfestival is niet langer onderdeel van Surplus Welzijn. Er is een nieuwe stichting opgericht voor de jaarlijks terugkerende kindervakantieweek in Breda. Reden is een herverdeling van de subsidies door de gemeente Breda. ,,Belangrijkste is dat de festiviteiten voor de kinderen worden voortgezet.”

12 november