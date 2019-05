Opluchting bij dochter van zwaargewonde Bredase: 'Dat hij zich heeft gemeld, maakt mij niet milder'

Van Uytrecht is niettemin heel blij dat de verdachte van het ongeval eindelijk vastzit. “Ik kan me nu focussen op hetgeen het belangrijkste is: de genezing van mijn moeder. Ze staat op nummer één. Ze moet vrijdag nog een operatie ondergaan. Ze wordt geopereerd aan een extra breuk in haar bovenbeen bij de aanhechting van een pees. Dat was niet de urgentste verwonding. De artsen hebben daarmee gewacht en de urgentste operaties eerst gedaan.”