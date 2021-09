Opluchting bij Bredase cultuurinstellingen: ‘Weer vrijuit naar concerten en exposities zal even wennen zijn’

Coronapas roept gemengde reacties op: ‘Niet gevacci­neerd? Sorry, dan is dat heel jammer’

14 september BREDA - Een einde aan de anderhalvemetersamenleving, maar zonder coronatoegangsbewijs wordt het verdraaid lastig om een café te bezoeken of een filmpje te pakken. Want onder die restrictie gaat de samenleving weer een stukje verder open. Wat vinden we daar eigenlijk van?