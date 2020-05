Oplossing voor te weinig ruimte: terras met twee verdiepingen

Breda overweegt derde uitgifte­punt voedsel­bank, nog geen handhaving nodig

9:32 De Bredase voedselbank onderzoekt of zij een derde uitgiftepunt in de stad kan openen. Zo zou ze de druk op de hoofdvestiging aan de Koele Mei kunnen verlichten. Onlangs werd al een tweede uitgiftepunt in winkelcentrum Heksenwiel geopend, in eerste instantie als proef. Dankzij het succes blijft het uitgiftepunt open.