Oplopende werkloosheid? ‘Bij ons staan nog 234 banen open’

Waarom speelt Sydney niet langer in Breda?

Het was het afgelopen weekeinde weer slikken voor de aanhang van NAC. Hun ‘verdofte parel’ ging ten onder in Den Bosch. In het stadion waar de club in 1993 nog zo uitbundig de promotie naar de eredivisie had gevierd. Met spelers als John Karelse, Ton Lokhoff, Peter Remie, Geert Brusselers, John Lammers, Hans van den Dungen, Jack Kouman en Pierre van Hooijdonk. Stuk voor stuk goede voetbalnamen. Stuk voor stuk echte NAC-namen.

30 oktober